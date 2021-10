Green Pass, colf e badanti sfrattati. "Senza documento via dall'alloggio" (Di martedì 19 ottobre 2021) L'emergenza Coronavirus in Italia continua Senza sosta. Preoccupa la variante delta, considerata sette volte più contagiosa rispetto al virus tradizionale. Il governo è corso ai ripari con la decisione di rendere obbligatorio il Green Pass in tutti i luoghi di lavoro, sia nel settore pubblico che nel privato Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 19 ottobre 2021) L'emergenza Coronavirus in Italia continuasosta. Preoccupa la variante delta, considerata sette volte più contagiosa rispetto al virus tradizionale. Il governo è corso ai ripari con la decisione di rendere obbligatorio ilin tutti i luoghi di lavoro, sia nel settore pubblico che nel privato Segui su affaritaliani.it

ladyonorato : Siamo ufficialmente in #dittatura. Una repressione così violenta di una protesta legittima e pacifica è da regime d… - ladyonorato : Green pass, Donato: 'Governo ha gettato la maschera, a Trieste repressione vergognosa' : - Adnkronos : No Green pass #Trieste, Di Battista: 'Lavoratori trattati come criminali'. #greenpass - Bad_Linhat : RT @MediasetTgcom24: Obbligo Green pass, Inps: 152.780 malati, in una settimana +14,6% #greenpass - gioially : RT @GabriEl2908: Potranno anche toglierlo il green pass prima o poi ma l odio e la frattura creata dentro le famiglie, nei luoghi di lavor… -