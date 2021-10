Grande Fratello Vip, chi è finito in nomination ieri sera? (Di martedì 19 ottobre 2021) Chi è finito in nomination nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip? A differenza delle altre volte, gli uomini erano tutti “immuni”, dopo la decisione del Grande Fratello di riservare le nuove nomination esclusivamente alle donne. All’ultimo televoto, che vedeva Soleil, Miriana Trevisan, Raffaella Fico e Sophie Codegoni protagoniste, ha vinto a mani basse l’ex fidanzata di Luca Onestini. Una vittoria che l’ha resa automaticamente immune, dandole inoltre la possibilità di scegliere chi mandare direttamente al televoto di venerdì. Senza pensarci su due secondi, Soleil ha fatto il nome della Fico, che dunque è la prima delle tre ragazze a finire in nomination per la prossima puntata, quando verrà decretato il ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 19 ottobre 2021) Chi èinnella puntata didelVip? A differenza delle altre volte, gli uomini erano tutti “immuni”, dopo la decisione deldi riservare le nuoveesclusivamente alle donne. All’ultimo televoto, che vedeva Soleil, Miriana Trevisan, Raffaella Fico e Sophie Codegoni protagoniste, ha vinto a mani basse l’ex fidanzata di Luca Onestini. Una vittoria che l’ha resa automaticamente immune, dandole inoltre la possibilità di scegliere chi mandare direttamente al televoto di venerdì. Senza pensarci su due secondi, Soleil ha fatto il nome della Fico, che dunque è la prima delle tre ragazze a finire inper la prossima puntata, quando verrà decretato il ...

