Elezioni | Letta | «Avanti con Draghi» E alleanza larga per il Colle

(Di martedì 19 ottobre 2021) «Gli abbiamo rifilato un bel cappotto, è nato il nuovo Ulivo». Quando, poco dopo la chiusura dei seggi è già chiaro che «il risultato storico» è in...

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Letta

ROMA/ Dopo Gualtieri (e), le porte girevoli del Pd aiuteranno Conte? Per il resto un massacro. Bocciati senza appello i candidati della società civile, rivelatisi inadeguati, ...... rigorosamente nella logica delle "porte girevoli" del centrosinistra, che ha appena riportato Enricoin Parlamento via Siena (col 49% del 36%). ROMA, RISULTATI BALLOTTAGGIO2021/ ...L'operazione ha portato all’emissione di 29 misure cautelari personali ed al sequestro di cinque aziende di trattamento rifiuti tra Calabria e Emilia Romagna ...Il leader del Pd Enrico Letta si intesta la vittoria e dice di essere tornato proprio per fermare Meloni e Salvini Il Movimento, lo si è visto chiaramente al primo turno, ha avut ...