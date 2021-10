Digitale terrestre, da domani primi cambiamenti. Come vedere tutti i canali (Di martedì 19 ottobre 2021) Da domani partono i primi cambiamenti in vista del nuovo Digitale terrestre. Ecco cosa cambierà e Come vedere tutti i nuovi canali Ormai è ampiamente risaputo che chi ha un vecchio televisore, sarà “costretto” a cambiarlo o ad acquistare un nuovo decoder. L’imminente arrivo del nuovo Digitale terrestre, infatti, sta per sconvolgere nuovamente il modo di vedere la tv da casa. La tecnologia HD sarà presente su ogni canale ed in più si passerà a quella di seconda generazione, processo che verrà concluso ad inizio 2023. La necessità sorge da due ragioni: innanzitutto, lo sviluppo di tv sempre più sofisticati richiede una tecnologia che li supporti e canali adeguati; ... Leggi su zon (Di martedì 19 ottobre 2021) Dapartono iin vista del nuovo. Ecco cosa cambierà ei nuoviOrmai è ampiamente risaputo che chi ha un vecchio televisore, sarà “costretto” a cambiarlo o ad acquistare un nuovo decoder. L’imminente arrivo del nuovo, infatti, sta per sconvolgere nuovamente il modo dila tv da casa. La tecnologia HD sarà presente su ogni canale ed in più si passerà a quella di seconda generazione, processo che verrà concluso ad inizio 2023. La necessità sorge da due ragioni: innanzitutto, lo sviluppo di tv sempre più sofisticati richiede una tecnologia che li supporti eadeguati; ...

