Ddl Zan avanti tutta, il Pd torna alla carica. Il testo sarà in aula al Senato il 27 ottobre (Di martedì 19 ottobre 2021) Ddl Zan avanti tutta. La sinistra che si sente col vento in poppa dopo le “gloriose” amministrative torna alla carica con il suo vessillo, la sua bandiera. Nella conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama il Pd ha chiesto la calendarizzazione della prosecuzione e conclusione della discussione generale sul ddl Zan. Si terrà mercoledì 27 ottobre. “A seguire ci saranno i due voti sul non passaggio agli articoli chiesti da Lega e FdI”, ha spiegato la presidente dei Senatori del Pd Simona Malpezzi. Ddl Zan , la sinistra ci riprova Costretto a lasciar perdere il Ddl Zan, dopo un’estate di fuoco, il Pd torna alla carica sulla legge sull’omostransfobia. Una testo accantonato in campagna elettorale ora, a ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 19 ottobre 2021) Ddl Zan. La sinistra che si sente col vento in poppa dopo le “gloriose” amministrativecon il suo vessillo, la sua bandiera. Nella conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama il Pd ha chiesto la calendarizzazione della prosecuzione e conclusione della discussione generale sul ddl Zan. Si terrà mercoledì 27. “A seguire ci saranno i due voti sul non passaggio agli articoli chiesti da Lega e FdI”, ha spiegato la presidente deiri del Pd Simona Malpezzi. Ddl Zan , la sinistra ci riprova Costretto a lasciar perdere il Ddl Zan, dopo un’estate di fuoco, il Pdsulla legge sull’omostransfobia. Unaaccantonato in campagna elettorale ora, a ...

Advertising

SusannaCeccardi : Dallo Ius soli alla tassa di successione, senza dimenticare il ddl Zan: tutte battaglie perse dal segretario del Pd… - NicolaPorro : Ricevo e pubblico questa lettera che suggerisce una chiave di lettura molto interessante. Cosa ne pensate??? - Ernesto29296958 : RT @SecolodItalia1: Ddl Zan avanti tutta, il Pd torna alla carica. Il testo sarà in aula al Senato il 27 ottobre - ResistanceItaly : RT @gayit: Il DDL Zan torna in Senato il 27 ottobre, è ufficiale - SecolodItalia1 : Ddl Zan avanti tutta, il Pd torna alla carica. Il testo sarà in aula al Senato il 27 ottobre -