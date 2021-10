Covid in Gran Bretagna, ancora una giornata con 223 morti: perché i contagi sono così alti? (Di martedì 19 ottobre 2021) Oggi in Gran Bretagna i morti sono stati 223, i contagi 43mila: ma da giorni nel Regno Unito i nuovi casi di persone risultate positive al coronavirus Sars-CoV-2 hanno superato quota 40mila. perché? Leggi su corriere (Di martedì 19 ottobre 2021) Oggi instati 223, i43mila: ma da giorni nel Regno Unito i nuovi casi di persone risultate positive al coronavirus Sars-CoV-2 hanno superato quota 40mila.

Advertising

fattoquotidiano : 223 MORTI IN 24 ORE In Gran Bretagna torna preoccupante il numero delle vittime giornaliere per Covid Ecco cosa di… - MediasetTgcom24 : Covid, in Gran Bretagna i contagi scendono a 43.738: 223 i morti #covid - Corriere : In Gran Bretagna 223 morti: perché i contagi sono così alti? - G_Spezzaferro : In Gran Bretagna 223 morti: perché i contagi sono così alti? - valjant_e : @ErmannoKilgore in gran bretagna se ne sbattono di sapere i contagiati e di #bassetti il #covid è endemico e se vuoi ti fai il vaccino ! -