CorSport: tensione Roma-Lega Serie A per la questione inno, la Roma ritiene di essere penalizzata (Di martedì 19 ottobre 2021) Il Corriere dello Sport racconta che la Roma è al centro di una polemica con la Lega Serie A per la questione inno. “Nei prossimi giorni Tiago Pinto e Maurizio Lombardo dovranno comparire davanti alla procura federale per aver violato il protocollo che non consente l’utilizzo di altri inni o motivi musicali dopo quello della Lega. La Roma vuole continuare a mandare l’inno di Venditti quando le squadre sono in campo, su precisa indicazione di Mourinho, per alimentare il feeling che si è creato con i tifosi, dopo un anno e mezzo di lockdown”. Le schermaglie vanno avanti da un mese, racconta il quotidiano sportivo, da quando, “in occasione di Roma-Udinese, uno dei due ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 19 ottobre 2021) Il Corriere dello Sport racconta che laè al centro di una polemica con laA per la. “Nei prossimi giorni Tiago Pinto e Maurizio Lombardo dovranno comparire davanti alla procura federale per aver violato il protocollo che non consente l’utilizzo di altri inni o motivi musicali dopo quello della. Lavuole continuare a mandare l’di Venditti quando le squadre sono in campo, su precisa indicazione di Mourinho, per alimentare il feeling che si è creato con i tifosi, dopo un anno e mezzo di lockdown”. Le schermaglie vanno avanti da un mese, racconta il quotidiano sportivo, da quando, “in occasione di-Udinese, uno dei due ...

Advertising

antoniopatrizzi : RT @napolista: CorSport: tensione Roma-Lega Serie A per la questione inno, la Roma ritiene di essere penalizzata I giallorossi vogliono us… - Ruttosporc : RT @napolista: CorSport: tensione Roma-Lega Serie A per la questione inno, la Roma ritiene di essere penalizzata I giallorossi vogliono us… - napolista : CorSport: tensione Roma-Lega Serie A per la questione inno, la Roma ritiene di essere penalizzata I giallorossi vo… - infoitsport : CorSport - Lazio-Inter, tensione nel tunnel spogliatoi: coinvolto anche Sarri - infoitsport : CorSport: Lazio-Inter, tensione nel tunnel spogliatoi. Coinvolto Sarri. Gli ispettori Figc vedono tutto - ilNapolis… -