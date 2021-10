Champions | il PSG ribalta il Lipsia con il cucchiaio di Messi 3-2 Real e Ajax a valanga Tutti i risultati

(Di martedì 19 ottobre 2021) Sono terminate le gare delle 21 valide per la terza giornata della fase a gironi di UEFALeague 2021-22. L’travolge il Borussia Dortmund, 4-0 per gli olandesi davanti ai suoi tifosi con le firme di Blind, Antony e Haller dopo l’autogol iniziale di Reus. Successo rotondo anche delMadrid sul campo dello Shakhtar Donetsk, autogol clamoroso di Kryvtsov, poi doppietta di Vinicius Junior, Rodrygo e Benzema (0-5). Il PSG passa in vantaggio con il primo gol stagionale in UCL di Mbappé, poi ilcon André Silva e Mukiele. Ci pensaa riportare la gara in parità e poi regala i tre punti con un dolcissimosul rigore conquistato da Mbappé, che nel finale ha a disposizione un altro tiro dagli undici metri, ma spedisce ...

Advertising

GoalItalia : ?? ESCLUSIVA ?? Dagli ostacoli nella vita alla Champions League, Mohamed Simakan si racconta a Goal: 'Non ho mai esi… - MomentiCalcio : Champions League, i risultati finali: show dell’Ajax, #City e #RealMadrid, vincono #Liverpool e #Psg - LuiskCantilloP : RT @sport: #UCL #PSGRBL ?? ? ¡FINAL! ?? Messi lidera la remontada del PSG ???? 3 ?? 2 ??? ?? #EnDirecto - cmdotcom : #ChampionsLeague : il Real Madrid travolge 5-0 lo Shakhtar. Atletico-Liverpool 2-3, poker Ajax, il cucchiaio di Mes… - sports_conclave : RT @sport: #UCL #PSGRBL ?? ? ¡FINAL! ?? Messi lidera la remontada del PSG ???? 3 ?? 2 ??? ?? #EnDirecto -

Ultime Notizie dalla rete : Champions PSG

Notte fonda per il BVB che sta uscendo con le ossa rotte dallo scontro diretto per il primo posto nel gruppo C diLeague 2021 - 22 . {agg. di Stefano Belli} Diretta/Lipsia (risultato ...di Fabio Belli) FORMAZIONI UFFICIALI, VIA! Si accende la diretta dellaLeagueLipsia e, mentre le formazioni ufficiali del match stanno facendo il loro ingresso in campo, sarà bene ...Tra i risultati di serata spicca il 5-0 del Real Madrid ai danni dello Shakhtar di Roberto De Zerbi. Vince anche il PSG grazie ad una doppietta di Messi mentre fa rumore il tonfo del Borussia Dortmund ...Il PSG sfida il Lipsia nella 3ª giornata del Gruppo A di Champions League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.