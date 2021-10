Brescia, esplosione in uno studio dentistico: gravi medico e assistente (Di martedì 19 ottobre 2021) Durante un intervento è esploso un becco bunsen utilizzato per scaldare gli attrezzi: il dentista e l’assistente sono gravi, la paziente ferita leggermente Leggi su corriere (Di martedì 19 ottobre 2021) Durante un intervento è esploso un becco bunsen utilizzato per scaldare gli attrezzi: il dentista e l’sono, la paziente ferita leggermente

