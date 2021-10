Bonucci attacca l’Inter: le parole del centrale! (Di martedì 19 ottobre 2021) Inter e Juventus si stanno preparando, per la terza giornata di Champions League, ma Bonucci sta già accendendo la sfida fra le due squadre di domenica sera. Domenica 24 ottobre, a San Siro alle 20:45 infatti andrà in scena un altro capitolo del derby d’Italia fra Inter e Juventus. Queste le parole al veleno di Bonucci contro l’Inter: Bonucci Inter “Lo scorso anno abbiamo vinto due trofei, ma non abbiamo conquistato lo scudetto. Questo è stato più per demeriti nostri che per meriti di chi ha vinto“. parole pesanti che non faranno altro che accendere la partita di domenica sera, fra due squadre che ancora non hanno del tutto convinto. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Juventus, Allegri annuncia il ritorno di Dybala L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio ... Leggi su rompipallone (Di martedì 19 ottobre 2021) Inter e Juventus si stanno preparando, per la terza giornata di Champions League, masta già accendendo la sfida fra le due squadre di domenica sera. Domenica 24 ottobre, a San Siro alle 20:45 infatti andrà in scena un altro capitolo del derby d’Italia fra Inter e Juventus. Queste leal veleno dicontroInter “Lo scorso anno abbiamo vinto due trofei, ma non abbiamo conquistato lo scudetto. Questo è stato più per demeriti nostri che per meriti di chi ha vinto“.pesanti che non faranno altro che accendere la partita di domenica sera, fra due squadre che ancora non hanno del tutto convinto. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Juventus, Allegri annuncia il ritorno di Dybala L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio ...

Ultime Notizie dalla rete : Bonucci attacca Juve cinica e spietata. Battuta una bella Roma Abraham fatica come ogni inglese quest'anno contro Bonucci e Chiellini. Lo sfortunato Zaniolo deve ... La Roma attacca stanca e la Juve trascina in porto la quarta vittoria consecutiva. Il Napoli resta ...

Juventus - Roma, le pagelle: Locatelli punto riferimento, Veretout sbaglia dopo 13 rigori BONUCCI 6,5 Abbattuto da una gran pallonata, si rialza e gioca con la solita maestria. Con ... Buona la determinazione con cui attacca la profondità (21' st Morata 6: porta la sua raffinata eleganza a ...

Juve in Russia contro lo Zenit, Allegri “Match-ball da sfruttare” TORINO (ITALPRESS) – “Lo Zenit è una buona squadra, ha giocatori tecnici a metà campo e in avanti, è una squadra molto europea che gioca un discreto calcio. A Londra hanno fatto una bella partita e pe ...

