Bastoni | il leghista dei pacchi del banco alimentare contestato…con un pacco

(Di martedì 19 ottobre 2021) Finita la campagna elettorale e a pochi mesi dall’avvio delle regionali lombarde, è tempo di rese dei conti: il primo scontro è quello tra Usuelli e, entrambi eletti al Pirellone. L’inchiesta #lobbynera di @fanpage solleva vari temi, su cui farà luce la magistratura. Ma c’è un fatto da condannare subito: l’uso degli aiuti alimentari per la propaganda elettorale. Ho consegnato unal collega, sperando si scusi con il @#19ottobre pic.twitter.com/Qtd5jUkueq — Michele Usuelli (@UsuelliMichele) October 19, 2021 Il primo è un furente nome eletto in Regione Lombardia con + Europa e i Radicali, il secondo è tristemente noto per essere stato uno dei collegamenti tra la Lega e Lealtà Azione, vicenda venuta a galla durante l’inchiesta di Fanpage. “Alle prossime elezioni ...

Advertising

glooit : Pacchi alimentari sfruttati per la campagna elettorale: il leghista Bastoni contestato al Pirellone leggi su Gloo… - rep_milano : Lobby nera, consegnati al leghista Max Bastoni pacchi alimentari in Consiglio regionale - agilex2 : RT @ChiaraBaldi86: Il consigliere di +Europa @UsuelliMichele consegna un pacco alimentare al leghista Max #Bastoni, vicino a Lealtà Azione:… - annalisacangemi : RT @ChiaraBaldi86: Il consigliere di +Europa @UsuelliMichele consegna un pacco alimentare al leghista Max #Bastoni, vicino a Lealtà Azione:… - mvetto : RT @ChiaraBaldi86: Il consigliere di +Europa @UsuelliMichele consegna un pacco alimentare al leghista Max #Bastoni, vicino a Lealtà Azione:… -

Ultime Notizie dalla rete : Bastoni leghista

Non solo, perché è stato tirato in ballo anche ilMaxche non ha atteso prima di replicare. 'Ho deciso di querelare Corrado Formigli per avermi attribuito frasi mai pronunciate con ...... i manifestanti avrebbero aggredito gli agenti con spranghe di ferro e. Matteo Salvini ha ... Anche laElena Murelli ha parlato di "segnale incoraggiante". Il testo passa ora all'esame ...Nel primo consiglio regionale della Lombardia post elezioni amministrative, si è giunti alla resa dei conti: attaccato il leghista Bastoni ...Il consigliere regionale di +Europa Michele Usuelli consegna un pacco alimentare al leghista Max Bastoni, in riferimento all'inchiesta sulla 'Lobby nera' ...