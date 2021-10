Asl di Avellino, processo a “furbetti del cartellino”: 27 condanne in primo grado (Di martedì 19 ottobre 2021) Cronaca di Avellino: condanne in primo grado per 27 “furbetti del cartellino” (falso ideologico e truffa i reati contestati). Altre sei persone sono state assolte. Il processo di primo grado nei confronti di 33 dipendenti ed ex dipendenti della Asl di Avellino, accusati di assentarsi dal lavoro dopo aver “strisciato” il badge, si è concluso Leggi su 2anews (Di martedì 19 ottobre 2021) Cronaca diinper 27 “del” (falso ideologico e truffa i reati contestati). Altre sei persone sono state assolte. Ildinei confronti di 33 dipendenti ed ex dipendenti della Asl di, accusati di assentarsi dal lavoro dopo aver “strisciato” il badge, si è concluso

