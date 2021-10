Amici di Maria De Filippi | devastante lutto | il drammatico annuncio poco fa

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) FOTO RICORDO A FINE ARTICOLO. Dopo averla conosciuta in ospedale, mentre si dedicava a un progetto speciale, Raimondo Todaro l’aveva portata nel suo cuore: purtroppo la piccola Chiara non ce l’ha fatta, ed è a lei che il ballerino ha voluto rendere omaggio spendendo parole bellissime su Instagram. Raimondo Todaro, il toccante messaggio “Ciao Chiara, quando ho accettato il progetto del Comitato Verga l’ho fatto col cuore ma avevo una paura, una grande paura, quella di non rivedere più alcuni di voi. Sappi che quel giorno è stato molto più speciale per me che per te. Ti porterò sempre nel cuore” – queste le delicate e commoventi parole che Raimondo Todaro ha dedicato a una ragazzina che l’aveva conquistato con la sua spontaneità e dolcezza. La piccola Chiara, paziente del CentroLetizia Verga di Monza, purtroppo non ce l’ha fatta. La leucemia, quella stessa ...