Alibaba in rialzo a Wall Street su annuncio progetto chip

(Di martedì 19 ottobre 2021) (Teleborsa) – Brillanteper, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,56%. A dare linfa al titolo contribuisce l’da parte della multinazionale del tech cinese sullo sviluppo dell’industria nazionale dei semiconduttori. In sostanzaha sviluppato un processore che verrà utilizzato per i server nei suoi data center. L’analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista del portale commerciale più visitato al mondo più pronunciata rispetto all’andamento dell’S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato. Le implicazioni di breve periodo disottolineano l’evoluzione della fase positiva al test dell’area di resistenza 175,8 USD. Possibile una discesa fino al bottom 171,8. Ci si ...

Brillante rialzo per Alibaba, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,56%.A dare linfa al titolo contribuisce l'annuncio da parte della multinazionale del tech cinese sullo sviluppo dell'industria nazionale dei semiconduttori. In sostanza Alibaba ha sviluppato un processore che verrà utilizzato per i server nei suoi data center.