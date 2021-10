Un treno storico del Gruppo FS per l’ultima tappa della Marcia Europea dei cammini (Di lunedì 18 ottobre 2021) (Teleborsa) – È stato proprio un convoglio storico della Fondazione FS Italiane ad accompagnare – da Otranto a Gagliano del Capo – l’ultima tappa della Marcia Europea Via Francigena Road to Rome 2021. Un cammino lungo 3.268 chilometri iniziato il 15 giugno a Canterbury, in Inghilterra e terminata in Salento, a Santa Maria di Leuca. A seguire l’iniziativa FS News, il portale di informazione di Ferrovie dello Stato. L’appuntamento era per questa mattina alle 11 alla stazione di Otranto, in provincia di Lecce. Proprio da questa città, una tra le più affascinanti della costa adriatica del Salento, è partito il treno storico. A bordo il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia insieme a Massimo Bray, Assessore alla Cultura ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 18 ottobre 2021) (Teleborsa) – È stato proprio un convoglioFondazione FS Italiane ad accompagnare – da Otranto a Gagliano del Capo –Via Francigena Road to Rome 2021. Un cammino lungo 3.268 chilometri iniziato il 15 giugno a Canterbury, in Inghilterra e terminata in Salento, a Santa Maria di Leuca. A seguire l’iniziativa FS News, il portale di informazione di Ferrovie dello Stato. L’appuntamento era per questa mattina alle 11 alla stazione di Otranto, in provincia di Lecce. Proprio da questa città, una tra le più affascinanticosta adriatica del Salento, è partito il. A bordo il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia insieme a Massimo Bray, Assessore alla Cultura ...

