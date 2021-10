Un cacciatore ha scambiato un uomo per una preda e lo ha ucciso

(Di lunedì 18 ottobre 2021) AGI - Tragedia a Tolfa, vicino Roma. Nel corso di una battuta di caccia un 27enne, originario di Civitavecchia, ha esploso un colpo di pistola uccidendo un 42enne che su trovava nella stessa area boschiva a Poggio Finocchio. Il govane avrebbela sagoma del 42enne per un animale e avrebbe fatto fuoco. Sul posto i carabinieri della stazione di Tolfa. Il 27enne è accusato di omicidio colposo. Sul corpo della vittima, che si trova al Verano, sarà eseguita l'autopsia. Secondo quanto apprende l'AGI, i due non avevano rapporti pregressi e si sarebbero conosciuti solamente poco prima dell'incidente per una estemporanea battuta di caccia. Presente sul luogo della tragedia anche il padre della vittima.

