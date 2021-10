Tutte le volte in cui gli altri hanno copiato il vino italiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) AGI - La registrazione della menzione tradizionale "Prosek" per un vino croato proposta dalla Commissione Ue è la punta dell'iceberg della guerra scatenata a livello mondiale da falsi in bottiglia che ogni anno sottraggono un miliardo di euro al vero vino Made in Italy con il Prosecco che è il più copiato del pianeta. E' l'allarme lanciato dalla Coldiretti in occasione del primo Vinitaly Special Edition che si svolge mentre è in corso la vendemmia 2021 dove nello stand Coldiretti è stata presentata la "stanza degli orrori" con i falsi scovati nei diversi continenti. La mancata protezione delle denominazioni di vino italiane nei diversi Paesi non solo rischia di favorire l'usurpazione da parte dei produttori locali ma favorisce anche l'arrivo su quei mercati di prodotti di imitazione realizzati altrove. Un problema che ... Leggi su agi (Di lunedì 18 ottobre 2021) AGI - La registrazione della menzione tradizionale "Prosek" per uncroato proposta dalla Commissione Ue è la punta dell'iceberg della guerra scatenata a livello mondiale da falsi in bottiglia che ogni anno sottraggono un miliardo di euro al veroMade in Italy con il Prosecco che è il piùdel pianeta. E' l'allarme lanciato dalla Coldiretti in occasione del primo Vinitaly Special Edition che si svolge mentre è in corso la vendemmia 2021 dove nello stand Coldiretti è stata presentata la "stanza degli orrori" con i falsi scovati nei diversi continenti. La mancata protezione delle denominazioni diitaliane nei diversi Paesi non solo rischia di favorire l'usurpazione da parte dei produttori locali ma favorisce anche l'arrivo su quei mercati di prodotti di imitazione realizzati altrove. Un problema che ...

Ultime Notizie dalla rete : Tutte volte Sfera Ebbasta: il significato della canzone 'UHLALA' Da venerdì 15 ottobre i fan di Sfera Ebbasta possono finalmente ascoltare tutte le volte che vorranno "UHLALA", canzone presente nel film diretto da Pepsy Romanoff Famoso. Il testo del brano è il racconto tra il passato e il presente dell'artista con parole che ...

I 'sogni di rock'n'roll' di Moro e Ligabue Tante volte il film ti viene bene oppure come è stato nel mio caso, anche per coloro.... '. Con chi ... la seconda da Liga), fremendo si torna su 'Sogni di rock n' roll: 'è la prima canzone di tutte ...

La registrazione del "Prosek" per un vino croato proposta dall'Ue è la punta dell'iceberg della guerra dei falsi in bottiglia che ogni anno sottraggono un miliardo di euro al vero vino Made in Italy ...