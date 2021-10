Trieste | idranti e lacrimogeni della polizia al porto Liberato il varco 4 dai “No Pass” | i manifestanti | “Non ci arrendiamo | in sciopero fino a giovedì”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Trieste idranti

Anche Alessandro Di Battista è intervenuto all' Adnkronos per condannare quanto accaduto a, dove le forze dell'ordine hanno utilizzatoe lacrimogeni per fare pressione su centinaia di manifestanti. 'Il Green Pass per i lavoratori - ha tuonato l'ex esponente del Movimento 5 ......stessa forza e determinazione usata oggi acontro i lavoratori, non ci sarebbe stata nessuna sede sindacale devastata" ha accusato. Per poi aggiungere: "Permissivi con i delinquenti,...È finita con gli idranti, le cariche della polizia e lo sgombero, l’occupazione dei portuali di Trieste contro il green pass. I trecento manifestanti, diventati poi duemila in mattinata, sono stato al ..."Terribile vedere l'utilizzo degli idranti contro i manifestanti. Queste immagini fanno tornare alla mente tristissimi episodi repressivi della libertà di manifestazione del pensiero, avvenuti in vari ...