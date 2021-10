“The lockdown sessions”, in arrivo il nuovo album di Elton John (Di lunedì 18 ottobre 2021) “The lockdown sessions”, il nuovo album di inediti di Elton John, sarà disponibile dal 22 Ottobre. “Non avevo intenzione di fare musica durante il lockdown. Questo disco è nato davvero come una casualità”. Elton John presenta il suo nuovo disco di inediti durante una conferenza stampa virtuale e racconta questo nuovo lavoro “nato per caso”, come racconta il cantante. Nonostante l’idea iniziale di non fare musica durante la quarantena, grazie a un incontro a inizio 2020 con Charlie Puth e al suo show “Rocket hour” su Apple Music, Elton John durante il lockdown ha lavorato a una serie di progetti con altri artisti. Il risultato è un disco che, in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 18 ottobre 2021) “The”, ildi inediti di, sarà disponibile dal 22 Ottobre. “Non avevo intenzione di fare musica durante il. Questo disco è nato davvero come una casualità”.presenta il suodisco di inediti durante una conferenza stampa virtuale e racconta questolavoro “nato per caso”, come racconta il cantante. Nonostante l’idea iniziale di non fare musica durante la quarantena, grazie a un incontro a inizio 2020 con Charlie Puth e al suo show “Rocket hour” su Apple Music,durante ilha lavorato a una serie di progetti con altri artisti. Il risultato è un disco che, in ...

