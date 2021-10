Terremoto in provincia di Macerata: magnitudo tra 3.6 e 4.1 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Un Terremoto magnitudo tra 3.6 e 4.1 è stato registrato alle 14:54 nella provincia di Macerata. Lo comunica l'Ingv. In aggiornamento Leggi su feedpress.me (Di lunedì 18 ottobre 2021) Untra 3.6 e 4.1 è stato registrato alle 14:54 nelladi. Lo comunica l'Ingv. In aggiornamento

