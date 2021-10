Short track | Coppa del Mondo Pechino 2021 | programma | orari | tv | streaming Il calendario completo

Leggi su oasport

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Dopo una stagione passata vissuta praticamente senza gare e con una serie di cancellazioni per la pandemia, ritorna ladeldie lo fa proprio nell’impianto che ospiterà le gare olimpiche del prossimo anno. Si corre, infatti a, in quello che è anche un primo appuntamento di qualificazione ai Giochi. Fondamentale, dunque, ottenere subito dei risultati importanti, con la squadra che arriva in Cina con ambizioni e voglia di ottenere risultati importanti.TVDELLa copertura sarà garantita dal canalesu Youtube della ISU. Di seguito il ...