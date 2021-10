Sequestrate 800 milioni di mascherine di Arcuri, "dannose per la salute" (Di lunedì 18 ottobre 2021) “La deroga per la produzione e la fornitura di mascherine di protezione dal Covid-19 concerne la procedura e la tempistica, non gli standard di qualità”. Parte da queste premesse il decreto di 14 pagine con cui la procura di Roma, il 15 ottobre, ha disposto il sequestro di una quantità enorme di mascherine di tutti i tipi - dalle chirurgiche alle Ffp3 - perché non adatte al loro scopo e, in alcuni casi, pericolose. Il documento è saltato fuori proprio nelle stesse ore in cui arrivava, stamattina, la conferma che Domenico Arcuri, già commissario per l’emergenza, è indagato per peculato e abuso d’ufficio. La certezza che nel fascicolo sulla fornitura delle mascherine dalla Cina ci fosse anche il suo nome arriva oggi. Erano noti i nomi degli altri indagati: tra questi anche Mario Benotti, giornalista Rai in aspettativa, ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 18 ottobre 2021) “La deroga per la produzione e la fornitura didi protezione dal Covid-19 concerne la procedura e la tempistica, non gli standard di qualità”. Parte da queste premesse il decreto di 14 pagine con cui la procura di Roma, il 15 ottobre, ha disposto il sequestro di una quantità enorme didi tutti i tipi - dalle chirurgiche alle Ffp3 - perché non adatte al loro scopo e, in alcuni casi, pericolose. Il documento è saltato fuori proprio nelle stesse ore in cui arrivava, stamattina, la conferma che Domenico, già commissario per l’emergenza, è indagato per peculato e abuso d’ufficio. La certezza che nel fascicolo sulla fornitura delledalla Cina ci fosse anche il suo nome arriva oggi. Erano noti i nomi degli altri indagati: tra questi anche Mario Benotti, giornalista Rai in aspettativa, ...

