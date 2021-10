Scivola per 15 metri lungo il sentiero: ferito 65enne (Di lunedì 18 ottobre 2021) Incidente in montagna, oggi pomeriggio, intorno alle 14.50, sulla vetta del monte Pisanino nel comune di Minucciano. Un uomo di 65 anni, che faceva parte di un gruppo di persone, è Scivolato per circa ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di lunedì 18 ottobre 2021) Incidente in montagna, oggi pomeriggio, intorno alle 14.50, sulla vetta del monte Pisanino nel comune di Minucciano. Un uomo di 65 anni, che faceva parte di un gruppo di persone, èto per circa ...

Ultime Notizie dalla rete : Scivola per Scivola per 15 metri lungo il sentiero: ferito 65enne Incidente in montagna, oggi pomeriggio, intorno alle 14.50, sulla vetta del monte Pisanino nel comune di Minucciano. Un uomo di 65 anni, che faceva parte di un gruppo di persone, è scivolato per circa 15 metri mentre percorreva un sentiero. Ha riportato un trauma cranico e ferita alla testa, oltre ad un trauma a un arto, ma è sempre stato cosciente. Viene trasportato in questi minuti con ...

Disney scivola dopo downgrade Barclays Inoltre, è stato tagliato il target price a 175 dollari per azione. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones , evidenzia un rallentamento del trend del ...

La Gupe volley scivola all'esordio: 3-0 per Aquila Bronte CataniaToday La Juve con Kean continua la risalita: Roma battuta. Napoli in vetta. L'Atalanta si riscatta, a Genova e Udine doppio pari La Juventus ha battuto la Roma per 1-0 nella partita dell'ottava giornata di Serie A andata in scena questa sera all'Allianz Stadium di Torino. Per ...

Disney scivola dopo downgrade Barclays (Teleborsa) - Ribasso scomposto per Walt Disney, che esibisce una perdita secca del 3,40% sui valori precedenti.Sul titolo pesa la revisione al ribasso, da parte di Barclays, del giudizio ...

