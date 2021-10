Roma Sceglie Roma: Meloni responsabile della sconfitta (Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma Sceglie Roma: la Meloni si assuma le responsabilità della sconfitta – “Abbiamo voluto attendere – ha dichiarato Raimondo Grassi di Roma Sceglie Roma – la conferma dei risultati delle urne perché non ci sembrava corretto fare commenti in piena bagarre elettorale ma ci duole constatare che il risultato di Roma conferma i presupposti con cui il centrodestra si è presentato alle elezioni con grandissimo ritardo nella scelta di un candidato assai discutibile imposto da Giorgia Meloni agli alleati dopo mesi e mesi di incertezza, durante i quali noi di Roma Sceglie ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 18 ottobre 2021): lasi assuma le responsabilità– “Abbiamo voluto attendere – ha dichiarato Raimondo Grassi di– la conferma dei risultati delle urne perché non ci sembrava corretto fare commenti in piena bagarre elettorale ma ci duole constatare che il risultato diconferma i presupposti con cui il centrodestra si è presentato alle elezioni con grandissimo ritardo nella scelta di un candidato assai discutibile imposto da Giorgiaagli alleati dopo mesi e mesi di incertezza, durante i quali noi di...

