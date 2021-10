Roma, in sella ad uno scooter rubato fuggono all’alt dei carabinieri (Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma – In sella ad uno scooter – poi risultato rubato – hanno forzato un posto di controllo organizzato dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma piazza Dante in piazza Vittorio Emanuele II, dandosi alla fuga. Durante l’inseguimento, i fuggitivi hanno effettuato numerose manovre pericolose, imboccando vie del quartiere contRomano e riuscendo, in un primo momento, a darsi alla fuga a piedi dopo aver abbandonato il motociclo. I carabinieri hanno iniziato una battuta di ricerche in tutta la zona, fin quando, in un esercizio di vicinato di via Labicana, hanno sorpreso i due soggetti mentre stavano cambiando gli indumenti che indossavano per tentare di passare inosservati una volta tornati in strada. L’escamotage, loro malgrado, non è andato ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 18 ottobre 2021)– Inad uno– poi risultato– hanno forzato un posto di controllo organizzato daidel Nucleo Operativo della Compagniapiazza Dante in piazza Vittorio Emanuele II, dandosi alla fuga. Durante l’inseguimento, i fuggitivi hanno effettuato numerose manovre pericolose, imboccando vie del quartiere contno e riuscendo, in un primo momento, a darsi alla fuga a piedi dopo aver abbandonato il motociclo. Ihanno iniziato una battuta di ricerche in tutta la zona, fin quando, in un esercizio di vicinato di via Labicana, hanno sorpreso i due soggetti mentre stavano cambiando gli indumenti che indossavano per tentare di passare inosservati una volta tornati in strada. L’escamotage, loro malgrado, non è andato ...

