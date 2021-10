Roma: Gualtieri conferma, 'no M5S né lista Calenda in giunta' (Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma, 18 ott. (Adnkronos) - conferma che i 5 Stelle non saranno in giunta? "Noi diciamo quello che facciamo e facciamo quello che diciamo. Ovviamente sì". Così Roberto Gualtieri a La7. E la lista Calenda? "Abbiamo che il perimetro politico è quella della maggioranza che si è presentata alle elezioni, ovviamente siamo aperti anche a figure civiche e faremo un grande lavoro di ascolto e coinvolgimento delle forze del consiglio comunale". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021), 18 ott. (Adnkronos) -che i 5 Stelle non saranno in? "Noi diciamo quello che facciamo e facciamo quello che diciamo. Ovviamente sì". Così Robertoa La7. E la? "Abbiamo che il perimetro politico è quella della maggioranza che si è presentata alle elezioni, ovviamente siamo aperti anche a figure civiche e faremo un grande lavoro di ascolto e coinvolgimento delle forze del consiglio comunale".

Advertising

Giorgiolaporta : Ieri sono andati in #PiazzaSanGiovanni a #Roma con i cartelli di #Gualtieri e le bandiere di quell’#UnioneSovietica… - LegaSalvini : ++ SILENZIO ELETTORALE? MACCHÉ. CARTELLI PRO GUALTIERI NELLA PIAZZA DELLA CGIL ++ NON LASCIARE LA TUA CITTÀ ALLA S… - CalabriaTw : Gualtieri è colui che ha destinato 0 euro a #Roma dai fondi del #RecoveryFund. Votare per lui significa votare cont… - Barbapapoo : Clamoroso a Roma. Viene proclamato Sindaco #Gualtieri con un giocatore dell'Inter ancora a terra. #maratonamentana - Maipi02646817 : RT @lefrasidiosho: E' già passata un'ora dalla chiusura dei seggi e Roma è ancora piena de monnezza. #Gualtieri dimettiti! #ballottaggi2021 -