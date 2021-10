PSVITA Rilasciato Galactic Missile Defense v 1 0 0

(Di lunedì 18 ottobre 2021) La console portatilenon è stata “sfruttata” al massimo,è stata lasciata morire e abbandonata dalla sua stessa “mamma” che l ha fatta nascere. Per fortuna molti sviluppatori della scena dopo tante ricerche hanno trovato il modo di farla rinascere. Un altra patch di gioco si aggiunge alla lunga lista di quelli disponibili,stiamo parlando del gioco Steamdello sviluppatore MDashK.è uno sparatutto senza fine/leaderboard e un gioco in cui devi proteggere la Terra dagli invasori marziani che hanno dichiarato guerra al nostro pianeta solo perché un rover spaziale ha rovinato accidentalmente il loro picnic! Tre basi tecnologicamente avanzate ti permetteranno di mantenere la prima linea e scatenare la distruzione sulle ...

