Proteste Green pass a Trieste: la polizia usa gli idranti (Di lunedì 18 ottobre 2021) Proteste Green pass a Trieste, sale la tensione al varco 4: malore tra i manifestanti che resistono alle cariche Carica della polizia al porto di TriesteNon hanno intenzione di mollare i portuali di Trieste che da venerdì 15, giorno dell'entrata in vigore del Green pass obbligatorio per accedere al luogo di lavoro, stanno manifestando al varco 4 del porto. E lo stanno scandendo fortemente nei logo slogan con la polizia che questa mattina è intervenuto con gli idranti per far sgombrare il varco. L'uso degli idranti è stato fatto dopo che i manifestanti si sono seduti a terra e hanno formato una catena umana tenendosi la mano. Qualcuno con il capo chino stava pregando ...

