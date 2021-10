Porto di Trieste, tensione allo sgombero dei No green pass: polizia avanza e usa ancora gli idranti (Di lunedì 18 ottobre 2021) La polizia ha nuovamente azionato gli idranti nel tentativo di scoraggiare i manifestanti dal resistere e opporre resistenza. Gli agenti e i mezzi sono avanzati lentamente e guadagnano metro su metro. Poco prima di lanciare nuovamente acqua, i poliziotti hanno tentato vanamente di alzare da terra i portuali che si tenevano per mano. Un secondo lavoratore ha accusato un lieve malore, la barriera di agenti allora si è aperta per farlo passare ed entrare nel Porto per essere soccorso L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) Laha nuovamente azionato glinel tentativo di scoraggiare i manifestanti dal resistere e opporre resistenza. Gli agenti e i mezzi sonoti lentamente e guadagnano metro su metro. Poco prima di lanciare nuovamente acqua, i poliziotti hanno tentato vanamente di alzare da terra i portuali che si tenevano per mano. Un secondo lavoratore ha accusato un lieve malore, la barriera di agentira si è aperta per farloare ed entrare nelper essere soccorso L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

