Pioli: «Porto-Milan importante ma non decisiva. Ibra sta meglio» (Di lunedì 18 ottobre 2021) “E’ una partita molto importante, ma non credo ancora decisiva. Il doppio confronto con il Porto comunque inciderà molto nella classifica finale del girone”. Lo ha detto Stefano Pioli, allenatore del Milan, parlando ai microfoni di Sky alla vigilia della partita di Champions League contro il Porto. “Un avversario solido, smaliziato, ben allenato, esperto e con giocatori offensivi molto forti. Sarà una partita complicata, ma abbiamo il nostro modo di giocare da portare avanti con lucidità”, ha aggiunto il tecnico rossonero. “La classifica del girone non rispecchia il valore delle gare che abbiamo giocato. La nostra crescita non è completata ma con questo spirito possiamo ancora migliorare”, ha dichiarato Pioli. Il tecnico rossonero ha perso per infortunio anche Ante ... Leggi su footdata (Di lunedì 18 ottobre 2021) “E’ una partita molto, ma non credo ancora. Il doppio confronto con ilcomunque inciderà molto nella classifica finale del girone”. Lo ha detto Stefano, allenatore del, parlando ai microfoni di Sky alla vigilia della partita di Champions League contro il. “Un avversario solido, smaliziato, ben allenato, esperto e con giocatori offensivi molto forti. Sarà una partita complicata, ma abbiamo il nostro modo di giocare da portare avanti con lucidità”, ha aggiunto il tecnico rossonero. “La classifica del girone non rispecchia il valore delle gare che abbiamo giocato. La nostra crescita non è completata ma con questo spirito possiamo ancora migliorare”, ha dichiarato. Il tecnico rossonero ha perso per infortunio anche Ante ...

