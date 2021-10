Osimhen è il nuovo protettore laico del Napoli e di Napoli

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Il Maradona Stadium sembrava il Colosseo, domenica pomeriggio. Il nome del Gladiatore veniva scandito dalle curve alla Posillipo e ai distinti. E quando dopo il gol è andato a festeggiare sotto la curva, Victorsembra che levitasse. Il primo anello sempre vuoto era impazzito come quando un formichiere attacca la tana. È lui l’erede. Sì dopo Maradona ci sono stati grandi campioni e per ultimi Higuain, Cavani, Lavezzi. E poi Ciro Mertens. Ma l’innamoramento die delper questo scugnizzo nigeriano di 22 anni è totale.si conferma una città viscerale, solidale, antirazzista. Ha sempre avuto un debole per gli “americalatini”. Ricordate Altafini, Sormani, lo stesso Sivori. E poi i Careca, l’immenso Maradona, e Higuain? Tutti, li ha saputo amare, ...