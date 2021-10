Melito, al ballottaggio vince Luciano Mottola: “Basta la Melito dei pochi. La città è una” (Di lunedì 18 ottobre 2021) E’ Luciano Mottola il nuovo sindaco di Melito. Il candidato sostenuto da una serie di liste civiche e da una parte del centrodestra ha vinto al ballottaggio contro la sfidante Dominique Pellecchia, sostenuta dal Pd e dal Movimento Cinque Stelle. Melito, vince Mottola al ballottaggio In questi minuti, dopo uno spoglio iniziale che prefigurava l’ennesimo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 18 ottobre 2021) E’il nuovo sindaco di. Il candidato sostenuto da una serie di liste civiche e da una parte del centrodestra ha vinto alcontro la sfidante Dominique Pellecchia, sostenuta dal Pd e dal Movimento Cinque Stelle.alIn questi minuti, dopo uno spoglio iniziale che prefigurava l’ennesimo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Melito, è Luciano Mottola il nuovo sindaco: “Ringrazio tutta la città” E’ Luciano Mottola il nuovo sindaco della città di Melito, il giovane giornalista ha staccato la candidata del centrosinistra-M5S Dominuque Pellecchia. Mottola, candidato civico più Fratelli d’Italia, ...

Urne chiuse. I cittadini della Campania chiamati al voto hanno scelto il sindaco in otto Comuni, due capoluoghi di provincia: Caserta e Benevento. Ecco tutti ...E’ Luciano Mottola il nuovo sindaco della città di Melito, il giovane giornalista ha staccato la candidata del centrosinistra-M5S Dominuque Pellecchia. Mottola, candidato civico più Fratelli d’Italia, ...