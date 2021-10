Manovra, superbonus (senza villette) fino al 2023. Rifinanziati bonus Tv e decoder (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il Documento programmatico di bilancio (che contiene l’ossatura della Manovra) andava notificato a Bruxelles entro il 15 ottobre. Il via libera al ddl di Bilancio slitta alla prossima settimana Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il Documento programmatico di bilancio (che contiene l’ossatura della) andava notificato a Bruxelles entro il 15 ottobre. Il via libera al ddl di Bilancio slitta alla prossima settimana

Advertising

Corriere : Superbonus, proroga senza villette «Quota 102» solo per statali e tagli al Reddito. Man... - sabrinatehilim : RT @carlosibilia: Nella Manovra 2022 confermato lo stanziamento per il reddito di cittadinanza e la proroga al 2023 del superbonus. Inoltre… - MagnaGrecia76 : @GiuseppeConteIT Ennesima sconfitta per il @Mov5Stelle La proroga del Superbonus al 2023 sarà contenuta nella pros… - Giacinto_Bruno : RT @LaStampa: Manovra, un miliardo dal restyling del reddito di cittadinanza, proroga del superbonus fino al 2023 - MagnaGrecia76 : @riccardo_fra @Corriere Ennesima sconfitta per il @Mov5Stelle La proroga del Superbonus al 2023 sarà contenuta nel… -