Lo Russo del centrosinistra è avanti a Torino

Advertising

lorepregliasco : Nelle periferie Nord di Torino (circoscrizioni 5 e 6) l'affluenza alle 19 è poco sopra al 20%. In centro fa -3,5%… - emenietti : A Torino Lo Russo del centrosinistra è in vantaggio secondo gli exit poll - you_trend : #Torino: il calo maggiore di affluenza rispetto al primo turno sembra essere, dai primi dati, nella periferia nord… - lovingnekotachi : RT @rebeka4711: #CulturaRussa #SalaLettura L’immensità del territorio russo,la mancanza di confini e limiti hanno avuto un forte riflesso n… - discoradioIT : Le #elezioni amministrative, chiusi alle 15 i seggi per i #ballottaggi. A #Torino Stefano Lo Russo, centrosinistra,… -

Ultime Notizie dalla rete : Russo del

In base al primo Exit pollconsorzio Opinio Italia per la Rai, al ballottaggio per le comunali di Trieste , Roberto Dipiazza (centrodestra) e Francesco(centrosinistra) si attestano ...Ai ballottaggi per le elezioni comunali di Torino, in base al primo exit pollConsorzio Opinio Italia per Rai, il candidatocentrosinistra, Stefano Lo, è al 56 - 60% mentre il candidato di centrodestra, Paolo Damilano, è al 40 - 44%. (coperturacampione 80%).Per il ciclo Serate d'autore, un incontro con la dott.ssa Doriana Somma e con l'attrice Daniella Bertoletti. Per il ciclo Serate d'autore, incontri con i grandi della letteratura russa, la dott.ssa ...L’EX MINISTRO DEL PD RAGGIUNGE UNA FORCHETTA TRA IL 59 E IL 63, IL CANDIDATO DELLA MELONI E DI SALVINI È TRA IL 37 E IL 41 - ANCHE A TORINO AVANTI IL CENTROSINISTRA: LO RUSSO È DATO TRA IL 56 E IL 60% ...