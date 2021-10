Jazz in lutto: a 94 anni è morto il Maestro Franco Cerri. Icona dei Settanta per gli spot ‘in ammollo’ (Di lunedì 18 ottobre 2021) Per la gran parte del pubblico televisivo ‘in bianco e nero’ (parliamo dei Settanta), era ‘l’uomo in ammollo’: immerso in una vasca di vetro, provava l’efficacia del solito detersivo sulla sua camicia vistosamente macchiata. In realtà l’attore di quello spot, evidentemente scelto per il suo viso bonario e rassicurante, era uno dei più grandi chitarristi Jazz della scena italiana: Franco Cerri. Ironia della sorte, come l’amico-collega Nicola Garigliano (immenso vocalist che prestò invece la sua immagine ad un digestivo), Cerri conobbe una popolarità immensa a dispetto, come dicevamo, di una straordinaria capacità musicale. Franco Cerri, un musicista che ha suonato con ‘mostri sacri’ come Django Reinhardt e Dizzy Gillespie Grande ... Leggi su italiasera (Di lunedì 18 ottobre 2021) Per la gran parte del pubblico televisivo ‘in bianco e nero’ (parliamo dei), era ‘l’uomo in: immerso in una vasca di vetro, provava l’efficacia del solito detersivo sulla sua camicia vistosamente macchiata. In realtà l’attore di quello, evidentemente scelto per il suo viso bonario e rassicurante, era uno dei più grandi chitarristidella scena italiana:. Ironia della sorte, come l’amico-collega Nicola Garigliano (immenso vocalist che prestò invece la sua immagine ad un digestivo),conobbe una popolarità immensa a dispetto, come dicevamo, di una straordinaria capacità musicale., un musicista che ha suonato con ‘mostri sacri’ come Django Reinhardt e Dizzy Gillespie Grande ...

FMDBlog : #RIP #FrancoCerri: Grande lutto per il mondo della musica, e nello specifico del jazz: è venuto a mancare il grandi… - ABIMAGE : È MORTO FRANCO CERRI, UNO DEI PIÙ IMPORTANTI CHITARRISTI JAZZ EUROPEI. di Francesco Cataldo Verrina Il mondo del… - AndreaIncorona8 : #Francocerri??ed il mondo del #Jazz e' in lutto.Persona semplice e antidivo in un #Italia dove si vuole vincere per… - italiaserait : Jazz in lutto: a 94 anni è morto il Maestro Franco Cerri. Icona dei Settanta per gli spot ‘in ammollo’ - lacivica_milano : Il mondo del #Jazz, e della #Musica in generale, è in lutto per #francocerri. È morto, a 95 anni, uno dei grandi ma… -