Insigne, l'ex agente: "Rigori? Lo deciderà Lorenzo!" (Di lunedì 18 ottobre 2021) Antonio Ottaiano, ex agente di Lorenzo Insigne, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alla situazione delicata che sta vivendo il capitano del Napoli, soprattutto dal dischetto. Ecco le sue parole: Insigne Napoli Torino "Non è facile reggere la pressione dopo aver sbagliato un calcio di rigore, il Napoli ha mostrato di poter vincere grazie ad un super goal di Osimhen. La strada del Napoli è quella giusta, ci sono tutte le carte in regola per vincere. Rigori? Sarà sempre il Rigorista a scegliere se calciare o meno, non ci si dimentica come si tira dal dischetto. Insigne tornerà a segnare dal dischetto. I rinnovi di contratto si fanno in due, si vedrà come andrà a finire!" Leggi su spazionapoli (Di lunedì 18 ottobre 2021) Antonio Ottaiano, exdi Lorenzo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alla situazione delicata che sta vivendo il capitano del Napoli, soprattutto dal dischetto. Ecco le sue parole:Napoli Torino "Non è facile reggere la pressione dopo aver sbagliato un calcio di rigore, il Napoli ha mostrato di poter vincere grazie ad un super goal di Osimhen. La strada del Napoli è quella giusta, ci sono tutte le carte in regola per vincere.? Sarà sempre ilsta a scegliere se calciare o meno, non ci si dimentica come si tira dal dischetto.tornerà a segnare dal dischetto. I rinnovi di contratto si fanno in due, si vedrà come andrà a finire!"

