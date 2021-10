Il primo derby di Milano si gioca a Chiasso – 18 ottobre 1908 – VIDEO (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il 18 ottobre 1908 viene giocato il primo derby tra Milan e Inter, tenutosi nella cittadina svizzera di Chiasso Di derby tra Milan e Inter, nella storia del calcio, ce ne sono stati tanti: ognuno con il proprio corso, con la propria storia, con il proprio risultato… C’è un derby della Madonnina che in pochi ricordano, che in realtà non si è giocato nemmeno a Milano. Si tratta del primo incontro in assoluto tra le due compagini milanesi, che si è tenuto in Svizzera, a Chiasso, il 18 ottobre 1908. La partita è ovviamente avvolta nel mistero, come molto di quello che riguarda il calcio dell’ante guerra. Addirittura dell’Inter non si ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il 18vieneto iltra Milan e Inter, tenutosi nella cittadina svizzera diDitra Milan e Inter, nella storia del calcio, ce ne sono stati tanti: ognuno con il proprio corso, con la propria storia, con il proprio risultato… C’è undella Madonnina che in pochi ricordano, che in realtà non si èto nemmeno a. Si tratta delincontro in assoluto tra le due compagini milanesi, che si è tenuto in Svizzera, a, il 18. La partita è ovviamente avvolta nel mistero, come molto di quello che riguarda il calcio dell’ante guerra. Addirittura dell’Inter non si ...

