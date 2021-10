Il governo: “Le badanti senza Green pass devono lasciare le case, non hanno diritto a vitto e alloggio” (Di lunedì 18 ottobre 2021) "La normativa vigente prevede il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena” Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 18 ottobre 2021) "La normativa vigente prevede il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena”

Advertising

Agenzia_Ansa : In risposta a domande frequenti, il governo afferma che non siano dovuti vitto e alloggio, oltre allo stipendio, a… - sole24ore : Le badanti senza green pass devono lasciare la casa. Obbligatorio per gli autotrasportatori stranieri… - HuffPostItalia : Le badanti senza Green Pass devono essere allontanate dalle case. Le faq del governo - andriola69 : RT @vaniacavi: le badanti senza grinpaz non possono lavorare nelle case il governo dei matti - vaniacavi : le badanti senza grinpaz non possono lavorare nelle case il governo dei matti -