Green Pass obbligatorio, proposta M5s: “Stop per chi lavora all’aperto o da solo” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Stop all’obbligo di Green Pass per chi lavora all’aperto o in modalità isolata, non sanzionabilità dei lavoratori per i quali la validità del certificato scada durante lo svolgimento della prestazione lavorativa e riduzione a 5 euro del costo dei tamponi per tutti i lavoratori. Sono alcuni degli emendamenti presentati dai senatori del M5S della commissione Lavoro di palazzo Madama al decreto istitutivo del Green Pass per l’accesso ai luoghi di lavoro depositati al Senato. “Queste proposte di modifica – affermano Iunio Valerio Romano, Nunzia Catalfo, Susy Matrisciano, Barbara Guidolin e Sergio Romagnoli – vanno incontro alle richieste del mondo del lavoro, che la politica ha il dovere di ascoltare e a cui abbiamo il ... Leggi su italiasera (Di lunedì 18 ottobre 2021)all’obbligo diper chio in modalità isolata, non sanzionabilità deitori per i quali la validità del certificato scada durante lo svolgimento della prestazionetiva e riduzione a 5 euro del costo dei tamponi per tutti itori. Sono alcuni degli emendamenti presentati dai senatori del M5S della commissione Lavoro di palazzo Madama al decreto istitutivo delper l’accesso ai luoghi di lavoro depositati al Senato. “Queste proposte di modifica – affermano Iunio Valerio Romano, Nunzia Catalfo, Susy Matrisciano, Barbara Guidolin e Sergio Romagnoli – vanno incontro alle richieste del mondo del lavoro, che la politica ha il dovere di ascoltare e a cui abbiamo il ...

