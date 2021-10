Green pass | al porto di Trieste sgomberato varco 4 Ancora proteste VIDEO

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Tensione aldi: il4 dello scalo è statodopo diverse ore dalla Polizia, ma le contestazioni dei nocontinuano. I manifestanti, che in un primo momento avevano rifiutato di spostarsi, si sono spostati nel parcheggio in fondo alla zona presidiata da venerdì scorso per lenoe si sono dispersi anche lungo i Campi Elisi (TUTTE LE NEWS SUL COVID LIVE). Le forze dell'ordine hanno usato gli idranti e si sono avvicinate lentamente ai manifestanti, per poi iniziare alcune cariche, fino ad avanzare progressivamente, metro su metro (LE FOTO). Lanciati lacrimogeni.

Advertising

fanpage : I dati parlano chiaro e fanno molto riflettere. A Trieste è boom di contagi #17ottobre - RobertoBurioni : Considerato che ieri c’è stato un aumento dei certificati di malattia del 23% possiamo affermare che molti dei comb… - VittorioSgarbi : Avete letto da qualche parte frasi indignate da lesder del PD o della Cgil? No. Semplicemente perché a insultare è… - caniodica : @davideazn Ho il Green Pass, eccolo, lasciatemi salire sulla gru! - mattia3331 : RT @localteamtv: Trieste, idranti polizia: No Green Pass, sgombero in corso #polizia #nogreenpass -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

In queste ore si sono letteralmente moltiplicati i controlli delattraverso l'app VerificaC19 poiché da venerdì è scattato l'obbligo di verifica su tutti i dipendenti in azienda. Con il moltiplicarsi delle verifica sono in molti ad aver notato come in ...No, chi sono? I , no, no tutto, hanno dovuto fare i conti con la realtà, e cioè che, se nelle piazze non scendono in campo i professionisti delle devastazioni e delle guerriglie,...Primo lunedì di Green pass obbligatorio. E solo qualche piccolo disagio nei trasporti in Sardegna, soprattutto sui ...Il leghista contro Lamorgese: "La settimana scorsa ha permesso ai neofascisti di mettere a soqquadro Roma, e oggi..." ...