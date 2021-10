Grande Fratello VIP 6, Raffaella Fico e Sophie Codegoni prima seguono lo sciopero della fame di Jo Squillo poi mangiano di nascosto (Di lunedì 18 ottobre 2021) Facciamo un salto all’indietro, nella decima puntata di Grande Fratello VIP andata in onda venerdì scorso, 15 ottobre. Durante l’atto delle nomination Jo Squillo si è alzata dal divano per un annuncio importante. Da qualche settimana la DJ e stilista ha lanciato il suo appello dalla casa affinché si sbloccasse il caso Chico Forti. Vedi di risolvere (si rivolge ad Alfonso Signorini, ndr) anche la cosa di Chico Forti, che è ancora là e deve tornare. Ti prego, ci sono delle priorità su queste cose. Occupatene tu e vediamo di risolvere tutto. A questo punto ti dico che io da oggi faccio lo sciopero della fame. Questo perché è impossibile che non ci sia nessuno che riesce a dare delle risposte. Il governo italiano deve intervenire urgentemente. Ci sono delle priorità nella vita, possiamo ... Leggi su cityroma (Di lunedì 18 ottobre 2021) Facciamo un salto all’indietro, nella decima puntata diVIP andata in onda venerdì scorso, 15 ottobre. Durante l’atto delle nomination Josi è alzata dal divano per un annuncio importante. Da qualche settimana la DJ e stilista ha lanciato il suo appello dalla casa affinché si sbloccasse il caso Chico Forti. Vedi di risolvere (si rivolge ad Alfonso Signorini, ndr) anche la cosa di Chico Forti, che è ancora là e deve tornare. Ti prego, ci sono delle priorità su queste cose. Occupatene tu e vediamo di risolvere tutto. A questo punto ti dico che io da oggi faccio lo. Questo perché è impossibile che non ci sia nessuno che riesce a dare delle risposte. Il governo italiano deve intervenire urgentemente. Ci sono delle priorità nella vita, possiamo ...

trash_italiano : #GFVIP, in onda gravi insinuazioni da Soleil Sorge e Sophie Codegoni su presunti copioni da rispettare: 'tu dovevi… - Pimpetuniata : @marianogattuso1 Vai in discoteca il sabato sera se ti vuoi divertire e fare il coglione, non nella casa del Grande… - GiuRandi : SOLEIL È IL GRANDE FRATELLO #GFvip - tbslxfl : studiare chimica con sottofondo il grande fratello hit different #gfvip - raffinatissimo_ : ovviamente questa regina la più votata perchè lei è IL grande fratello #gfvip -