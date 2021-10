Giorgi-Bolsova in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Tenerife 2021 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Camila Giorgi dovrà vedersela con Aliona Bolsova al primo turno del Wta di Tenerife 2021. Esordio alla portata per la giocatrice azzurra, accreditata della quarta testa di serie, opposta alla qualificata spagnola. Nonostante le quattro sconfitte consecutive al primo turno, Giorgi scenderà in campo con i favori del pronostico. Tra le due non ci sono precedenti. La disputa si svolgerà martedì 19 ottobre, come terzo match a partire dalle ore 10.30. La diretta televisiva sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con live streaming offerto sul sito ufficiale dell’emittente menzionata e tramite la nuova applicazione SuperTennix (gratuita per gli abbonati Fit). In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti su ... Leggi su sportface (Di lunedì 18 ottobre 2021) Camiladovrà vedersela con Alionaal primo turno del Wta di. Esordio alla portata per la giocatrice azzurra, accreditata della quarta testa di serie, opposta alla qualificata spagnola. Nonostante le quattro sconfitte consecutive al primo turno,scenderà in campo con i favori del pronostico. Tra le due non ci sono precedenti. La disputa si svolgerà martedì 19 ottobre, come terzo match a partire dalle ore 10.30. Latelevisiva sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con liveofferto sul sito ufficiale dell’emittente menzionata e tramite la nuova applicazione SuperTennix (gratuita per gli abbonati Fit). In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti su ...

Advertising

TipsUnited1 : RT @matmosciatti11: Domani sul Centrale dell’Abama Tennis Academy: terzo match dalle 10.30 Camila #Giorgi (4) vs Aliona #Bolsova (Q), non p… - matmosciatti11 : Domani sul Centrale dell’Abama Tennis Academy: terzo match dalle 10.30 Camila #Giorgi (4) vs Aliona #Bolsova (Q), n… -