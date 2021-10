Francesca Tocca travolta dalle critiche ad Amici. La produzione: "Polemica assurda" (Di lunedì 18 ottobre 2021) Con un comunicato ufficiale, diffuso sui propri canali social, la produzione di "Amici di Maria De Filippi" è intervenuta per fare chiarezza sulla performance di Francesca Tocca e Mattia sulla canzone "Malafemmena" di Totò. Il web e alcuni canali di informazione avrebbero criticato la coreografia dei due ballerini perché la canzone sarebbe stata tagliata prima della parola "Malafemmena". Per molti è stata censura. Nel comunicato ufficiale di Amici 21, la produzione chiarisce: "In questi giorni c'è un'assurda Polemica tra web e carta stampata sull'eventualità che ad Amici si sia sentita l'esigenza di censurare la canzone di Totò 'Malafemmena'. La canzone è stata tagliata a circa un minuto o poco più, come è consuetudine per ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 18 ottobre 2021) Con un comunicato ufficiale, diffuso sui propri canali social, ladi "di Maria De Filippi" è intervenuta per fare chiarezza sulla performance die Mattia sulla canzone "Malafemmena" di Totò. Il web e alcuni canali di informazione avrebbero criticato la coreografia dei due ballerini perché la canzone sarebbe stata tagliata prima della parola "Malafemmena". Per molti è stata censura. Nel comunicato ufficiale di21, lachiarisce: "In questi giorni c'è un'tra web e carta stampata sull'eventualità che adsi sia sentita l'esigenza di censurare la canzone di Totò 'Malafemmena'. La canzone è stata tagliata a circa un minuto o poco più, come è consuetudine per ...

