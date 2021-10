Facchinetti col collare dopo il pugno di McGregor: interviene Alessia Marcuzzi (Di lunedì 18 ottobre 2021) Francesco Facchinetti è tornato a parlare dell'aggressione di Conor McGregor. dopo aver ringraziato Benjamin Mascolo, ex componente del duo Benji & Fede, per la sua testimonianza , il produttore e ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 18 ottobre 2021) Francescoè tornato a parlare dell'aggressione di Conoraver ringraziato Benjamin Mascolo, ex componente del duo Benji & Fede, per la sua testimonianza , il produttore e ...

Advertising

CorSport : #Facchinetti col collare dopo il pugno di #McGregor: interviene Alessia Marcuzzi - BrLuna85 : Non c’entra nulla coi nostri ma sono sconvolta per quello che è successo a Facchinetti col fighter McGregor #prelemi - Liannelunare : @Obiettiv0 Col cervello che ti ritrovi se fossi stato al posto di Facchinetti a te te menava dopo un nanosecondo! - Consell100 : @idbeentaken8 @lapinella @frafacchinetti E si anche fosse cosa cambia col fatto che Facchinetti abbia subito un dan… - ISecolo : Di tutta sta questione a me fa ridere la tipa di Facchinetti che su Instagram si chiama LadyFacchinetti, perchè se… -