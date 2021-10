Elezioni comunali | Centrosinistra vince Roma e Torino | Trieste in bilico nel ballottaggio

Advertising

you_trend : ?? Elezioni comunali a #Cosenza (17 sezioni scrutinate su 82) Franz Caruso (CSX) 55,4% Francesco Caruso (CDX) 44,… - you_trend : ?? Elezioni comunali a #Roma (1505 sezioni scrutinate su 2603) Gualtieri (CSX) 60,3% Michetti (CDX) 39,7%… - you_trend : ?? Elezioni comunali a #Varese (12 sezioni scrutinate su 85) Galimberti (CSX) 53,6% Bianchi (CDX) 46,4%… - you_trend : ?? Elezioni comunali a #Benevento (60 sezioni scrutinate su 72) Mastella (CDX) 51,9% Perifano (CSX) 48,1%… - happyproudhuman : RT @you_trend: ?? Elezioni comunali a #Roma (1505 sezioni scrutinate su 2603) Gualtieri (CSX) 60,3% Michetti (CDX) 39,7% #Ballottaggi20… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni comunali

SEGUI #MARATONAMENTANA. Nella capitale prevale Gualtieri (Csx) su Michetti (Cdx). A Torino Lo Russo(Csx) supera Damilano (Cdx)). Nel capoluogo del Friuli - Venezia Giulia, Roberto testaa testa tra ...In base all'ultima Proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, al ballottaggio per lea Trieste, Roberto Dipiazza (centrodestra) è in vantaggio di misura con il 51,2%, su Francesco Russo (centrosinistra) al 48,8%.Mercoledì 20 ottobre 2021, alle ore 20,30 presso la Sala consiliare “V Maggio”, è convocato il Consiglio comunale di Sesto Fiorentino per la prima seduta della nuova consiliatura. La seduta non sarà a ...Cecilia Francese è nuovamente il Sindaco di Battipaglia. La prima cittadina uscente supera al ballottaggio lo sfidante Antonio Visconti.