Elezioni 2021, Salvini non ammette sconfitta e dice: “Sindaci eletti da minoranze di minoranze” (Di lunedì 18 ottobre 2021) “Avremmo preferito vincere a Roma invece che perdere, ma i cittadini hanno sempre ragione quando scelgono. Il dato su cui ragionare però è il non voto, che in alcuni quartiere ha superato il 70%.”. Così Matteo Salvini, in conferenza stampa a Catanzaro ha commentato i risultati dei ballottaggi che hanno visto in quasi tutte le principali città, la vittoria del centrosinistra. Il leader della Lega non si è lasciato andare ad alcuna autocritica. Anzi. “Se la matematica non è un’opinione, nelle tre grandi città capoluogo ognuno ha riconfermato il suo sindaco mentre nei comuni più piccoli il centrodestra aumenta a ora di due Sindaci rispetto a quelli che aveva prima”. L’unica ammissione è sul tempi lunghi nella scelta dei candidati: “Soprattutto in un momento così, in cui la gente ha altro a cui pensare. Arrivare così tardi non ci ha aiutato” L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) “Avremmo preferito vincere a Roma invece che perdere, ma i cittadini hanno sempre ragione quando scelgono. Il dato su cui ragionare però è il non voto, che in alcuni quartiere ha superato il 70%.”. Così Matteo, in conferenza stampa a Catanzaro ha commentato i risultati dei ballottaggi che hanno visto in quasi tutte le principali città, la vittoria del centrosinistra. Il leader della Lega non si è lasciato andare ad alcuna autocritica. Anzi. “Se la matematica non è un’opinione, nelle tre grandi città capoluogo ognuno ha riconfermato il suo sindaco mentre nei comuni più piccoli il centrodestra aumenta a ora di duerispetto a quelli che aveva prima”. L’unica ammissione è sul tempi lunghi nella scelta dei candidati: “Soprattutto in un momento così, in cui la gente ha altro a cui pensare. Arrivare così tardi non ci ha aiutato” L'articolo ...

Advertising

repubblica : Elezioni Cosenza: il telecronista della partita spinge il candidato sindaco di centrodestra, Dazn si dissocia - twitorino : ?? #elezioniamministrative2021 #Torino ???? Terminato lo scrutinio di tutte le 919 sezioni di voto. E' Stefano Lo Rus… - fattoquotidiano : Elezioni 2021, Letta: “Conferenza stampa di Salvini surreale, risultato clamoroso ovunque che non ammette discussio… - LaVocediNewYork : Per le elezioni al #Comites del Tristate esclusa la lista di Silvana Mangione. Il CEC riunito al @ItalyinNY non ac… - SIPARISipari : RT @mariolavia: ===La Caporetto della destra acuirà i contrasti interni, Meloni chiede un vertice e fa la vittima. Bene Pd ma occhio all’as… -