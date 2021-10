Earthshot Prize | il principe William premia due progetti italiani mentre lancia un appello ai giovani

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 18 ottobre 2021) La cerimonia dizione dell’a Londra è stato un successo che ha coinvolto appassionati di ambiente e sostenibilità in ogni parte del mondo. Fin dall’arrivo dele di Kate Middleton sul “tappeto verde”, l’evento si è configurato come una serata glamour a basso impatto ambientale. Kate ha riciclato un abito del 2011,la coppia è arrivata a bordo di un’auto completamente elettrica. Il premio assegnato dal duca di Cambridge mira a dare una speranza al nostro Pianeta con una somma di ben 1 milione di sterline. Tra i vincitori anche due realtà italiane.ta anche la città di Milano Nonostante l’Italia debba lavorare ancora molto per creare delle realtà più attente ai bisogni ...