Covid, ieri in Campania 158 nuovi positivi e 6 morti. Indice di contagio all'1,53% (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sono 158 i nuovi casi di coronavirus emersi ieri in Campania dall'analisi di 10.287 tamponi. Nel bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 8 nuovi decessi, 6 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 2 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. In Campania sono 17 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 185 i pazienti Covid ricoverati nei reparti di degenza.

