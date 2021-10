Conte prova a archiviare Comunali ma c’è tensione nel M5s

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 18 ottobre 2021) "Il Movimento 5 stelle ha il dovere di dare una risposta a chi non crede più nella Politica come soluzione": in queste parole di Giuseppec'è tutta la consapevolezza del momento difficile che attraversa la forza che ancora oggi è quella di maggioranza relativa in Parlamento. In sostanza, il presidente stellato (prima designato poi sfiduciato poi confermato dal fondatore e garante Beppe Grillo) si intesta il problema dell'astensionismo e ammette che nel bacino degli elettori che sostengono il governo Draghi e in quello di quanti vi si oppongono, di fatto il M5S non ha speranze di recuperare voti.Il risultato dei ballottaggi non sposta il dato emerso in modo piuttosto crudo nel primo turno delle elezioni: il M5S è stato travolto dove ha governato (a parte qualche sparuto comune: Noicattaro e Ginosa in Puglia, Pinerolo in Piemonte, dove ha ...