Clemente Mastella | l' immortale si riconferma sindaco a Benevento

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Non trasloca, confermatodi. Il leader dell’Udeur, a capo di dieci liste civiche, si sta imponendo di misura sull’avversario di centrosinistra Luigi Diego Perifano. A spoglio ancora in corso, già si festeggia al Comitato elettorale di

Urne chiuse. I cittadini di Benevento chiamati al voto hanno scelto il sindaco. Ecco tutti i risultati. A Benevento si va consolidando il trend a favore del sindaco uscente che distanzia il candidato del centrosinistra Luigi Diego Perifano di oltre 4 punti quando mancano poche sezioni da scrutinare, vedendo così la vittoria., a capo di dieci ...... a Caserta è testa a testa tra Marino (Csx) e Zinzi (Cdx) mentre a Benevento si appresta ad essere confermato sindaco con il 51,9% contro lo sfidante del Centrosinistra Luigi ... Non trasloca Clemente Mastella, confermato sindaco di Benevento. Il leader dell'Udeur, a capo di dieci liste civiche, si sta imponendo di misura sull'avversario di centrosinistra Luigi Diego Perifano.